美国允许本国企业投资缅甸 但须披露详情

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透万象7月11日电（记者 Arshad Mohammed）---白宫周三称，放松对缅甸的制裁，允许美国企业投资缅甸以及向缅甸提供金融服务，但是将要求这些企业披露交易详情。
这种不寻常的披露要求意在进一步推动缅甸的透明度。缅甸受军人政权统治近半个世纪，透明国际（Transparency International）认为缅甸是世界上腐败最严重的国家之一。
路透周三率先报导，美国总统奥巴马授意美国财政部发布两项许可，一项允许美国企业投资缅甸，另外一项允许向缅甸提供金融服务。
“放松制裁是我们支持缅甸改革的强烈信号，将为改革家提供直接的动力，缅甸人民将大幅受益。”奥巴马表示。
不过奥巴马强调，缅甸改革并未完成，令美国“非常担忧缅甸投资环境缺乏透明度，以及军队在经济中的角色”。
“我们将要求美国企业按照国际企业管理标准报告他们的活动。”奥巴马称。
美国国务院称，根据规定，对缅甸进行新投资超过50万美元的美国企业和个人需要向美国国务院提交年度报告，汇报人权、工人的权力和工作环境等问题。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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