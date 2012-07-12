美国允许本国企业投资缅甸 但须披露详情

路透万象7月11日电（记者 Arshad Mohammed）---白宫周三称，放松对缅甸的制裁，允许美国企业投资缅甸以及向缅甸提供金融服务，但是将要求这些企业披露交易详情。

这种不寻常的披露要求意在进一步推动缅甸的透明度。缅甸受军人政权统治近半个世纪，透明国际（Transparency International）认为缅甸是世界上腐败最严重的国家之一。

路透周三率先报导，美国总统奥巴马授意美国财政部发布两项许可，一项允许美国企业投资缅甸，另外一项允许向缅甸提供金融服务。

“放松制裁是我们支持缅甸改革的强烈信号，将为改革家提供直接的动力，缅甸人民将大幅受益。”奥巴马表示。

不过奥巴马强调，缅甸改革并未完成，令美国“非常担忧缅甸投资环境缺乏透明度，以及军队在经济中的角色”。

“我们将要求美国企业按照国际企业管理标准报告他们的活动。”奥巴马称。

美国国务院称，根据规定，对缅甸进行新投资超过50万美元的美国企业和个人需要向美国国务院提交年度报告，汇报人权、工人的权力和工作环境等问题。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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