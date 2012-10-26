缅甸宗教骚乱恶化 死亡人数上升

路透仰光10月25日电---缅甸西部的宗派骚乱周四进入第五天，数以百计的房屋被烧毁，炮火不断，造成近60人死亡。此次事件也让缅甸的新兴民主进程受到考验。

信奉伊斯兰教的罗兴亚人和信奉佛教的若开人卷入了此次宗教冲突。

安全部队竭力遏制这场自6月以来缅甸最糟糕的公共骚乱。缅甸若开邦曾在6月份爆发冲突，造成逾80人死亡，至少7.5万人被转移安置。

若开邦的这次最新骚乱已蔓延至若干城镇，包括商业重镇皎漂(Kyaukpyu)。

此次骚乱也是缅甸新政府迄今遭遇的最大考验之一。新政府誓言要让缅甸各族实现团结统一。缅甸是亚洲的多民族国家之一。

若开邦政府发言人维孟(Win Myaing)对路透表示，截止到周三夜间，骚乱造成包括31名妇女在内的56人死亡，另有64人受伤。

外界访问若开邦受限，也很难核实信息，但有目击者称周四至少又有三人身亡。

国有电视台发表的一份总统办公室的声明称，截止到周三，骚乱仅造成12人死亡，称有1,948栋房屋和八座宗教建筑被毁。

声明称，国际社会正关注缅甸，骚乱不符合国家利益。

“因此，警方和军队应与人民一道，采取有效措施，确保法治、公共安全和安宁。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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