缅甸大选将于11月8日如期举行--国有电视台

路透仰光10月13日（记者 Timothy Mclaughlin/Hnin Yadana Zaw） - 根据缅甸国有电视台MRTV周二晚间播报的声明，缅甸大选将于11月8日如期举行。

此前缅甸主要政党和选举委员会曾商讨将选举推迟不到一个月时间，因选举的准备工作受到大面积洪灾的影响。

“考虑到有关推迟大选可能造成影响的讨论，联邦选举委员会决定不推迟大选，11月8日如期举行，”MRTV播报的声明称。

参加了会议的一名政府官员和两名政客称，选举委员会周二上午召集10个政党前往首都内比都，询问他们是否希望因洪水而推迟大选。

这三个人表示，昂山素季所在的缅甸全国民主联盟反对推迟大选，而执政党联邦巩固与发展党支持推迟大选。两名政客称，各方交换了意见，但没有就这个问题进行投票。（完）