缅甸大选将于11月8日如期举行--国有电视台

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透仰光10月13日（记者 Timothy Mclaughlin/Hnin Yadana Zaw） - 根据缅甸国有电视台MRTV周二晚间播报的声明，缅甸大选将于11月8日如期举行。
此前缅甸主要政党和选举委员会曾商讨将选举推迟不到一个月时间，因选举的准备工作受到大面积洪灾的影响。
“考虑到有关推迟大选可能造成影响的讨论，联邦选举委员会决定不推迟大选，11月8日如期举行，”MRTV播报的声明称。
参加了会议的一名政府官员和两名政客称，选举委员会周二上午召集10个政党前往首都内比都，询问他们是否希望因洪水而推迟大选。
这三个人表示，昂山素季所在的缅甸全国民主联盟反对推迟大选，而执政党联邦巩固与发展党支持推迟大选。两名政客称，各方交换了意见，但没有就这个问题进行投票。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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