缅甸大选将于11月8日如期举行--国有电视台

标题新闻：特朗普政府将把击败“激进的伊斯兰恐怖组织”作为其首要外交政策目标－白宫网站声明
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(本文由路透中文网编译提供)
路透仰光10月13日（记者 Timothy Mclaughlin/Hnin Yadana Zaw） - 根据缅甸国有电视台MRTV周二晚间播报的声明，缅甸大选将于11月8日如期举行。
此前缅甸主要政党和选举委员会曾商讨将选举推迟不到一个月时间，因选举的准备工作受到大面积洪灾的影响。
“考虑到有关推迟大选可能造成影响的讨论，联邦选举委员会决定不推迟大选，11月8日如期举行，”MRTV播报的声明称。
参加了会议的一名政府官员和两名政客称，选举委员会周二上午召集10个政党前往首都内比都，询问他们是否希望因洪水而推迟大选。
这三个人表示，昂山素季所在的缅甸全国民主联盟反对推迟大选，而执政党联邦巩固与发展党支持推迟大选。两名政客称，各方交换了意见，但没有就这个问题进行投票。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
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