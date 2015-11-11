缅甸民盟胜利在望 昂山素季直言将掌权

昂山素季领导的缅甸全国民主联盟（民盟）进一步接近赢得议会绝对优势。昂山素季已明确表示，若民盟赢得大选，她将实际执掌权力。目前为止已宣布的联邦下议院议席中，民盟赢得逾90%，而已宣布的上议院和地区议会议席中，民盟赢得了逾85%。这样的压倒性优势将重塑缅甸的政治格局。路透