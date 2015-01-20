中国外交部否认数百中国公民被困缅北战区

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京1月20日 - 中国周二称，媒体报导所称的数百中国公民因缅甸北部战事“不属实”。
《环球时报》周一报导称，总计不少于2,000平民身困缅北战区，包括数百中国伐木工人、玉石商和金矿业主。
“近日有个别媒体报导有大量中国公民被困缅北交火地区，中国驻缅甸使领馆高度重视，派联合工作组抵达缅北地区实地调查、了解和核实有关情况。据联合工作组初步了解，个别媒体所报导的大量中国公民因缅北战事升级被困的情况不属实，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。
华春莹指出，中方将根据缅方意愿，继续在缅北问题上发挥劝和促谈建设性作用，与缅方共同维护好中缅边境地区和平稳定。
（完）
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。