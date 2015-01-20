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时事要闻 | 2015年 1月 20日 星期二 17:38 BJT

中国外交部否认数百中国公民被困缅北战区

路透北京1月20日 - 中国周二称，媒体报导所称的数百中国公民因缅甸北部战事“不属实”。

《环球时报》周一报导称，总计不少于2,000平民身困缅北战区，包括数百中国伐木工人、玉石商和金矿业主。

“近日有个别媒体报导有大量中国公民被困缅北交火地区，中国驻缅甸使领馆高度重视，派联合工作组抵达缅北地区实地调查、了解和核实有关情况。据联合工作组初步了解，个别媒体所报导的大量中国公民因缅北战事升级被困的情况不属实，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。

华春莹指出，中方将根据缅方意愿，继续在缅北问题上发挥劝和促谈建设性作用，与缅方共同维护好中缅边境地区和平稳定。

（完）

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