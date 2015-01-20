中国外交部否认数百中国公民被困缅北战区

“近日有个别媒体报导有大量中国公民被困缅北交火地区，中国驻缅甸使领馆高度重视，派联合工作组抵达缅北地区实地调查、了解和核实有关情况。据联合工作组初步了解，个别媒体所报导的大量中国公民因缅北战事升级被困的情况不属实，”中国外交部发言人华春莹在例行记者会上说道。