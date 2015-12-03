昂山素季周三分别与缅甸总统及军方领导人举行会谈

路透内比都12月2日（记者 Aung Hla Tun/Timothy Mclaughlin） - 缅甸全国民主联盟（民盟）领导人昂山素季周三首次与缅甸军方领导人举行直接对话。民盟在赢得议会选举后准备组建新政府，而军方在缅甸政治中仍有很大的影响力。

当日稍早时候，昂山素季还与缅甸总统吴登盛就权力交接问题举行了会谈。民盟在11月8日的议会选举中大获全胜，但军方的支持对该党顺利执政至关重要。

昂山素季与国防军总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）在后者在内比都的办公室会晤了一个多小时。双方都没有助手参与会谈。

敏昂莱离开办公室前在车里笑着说道：“我们的会谈很愉快。”

昂山素季对周三的两次会谈都没有发表评论。

吴登盛的发言人、信息部长吴耶突（Ye Htut）称，昂山素季与总统进行的45分钟会谈主要针对权力移交问题。

“我们开启了沟通渠道，”吴耶突在新闻发布会上说道。“他们主要专注于顺利、和平地将权力移交给新政府。”（完）