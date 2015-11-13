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时事要闻 | 2015年 11月 13日 星期五 11:46 BJT

缅甸全国民主联盟目前距离议会绝对多数只差两席

路透仰光11月13日 - 缅甸选举委员会周五早间宣布的结果显示，昂山素季领导的缅甸全国民主联盟目前距离议会绝对多数只差两席。

全国民主联盟需要获得议会329个席位才能赢得绝对多数；结果仍待揭晓，该党目前已经获得327席。

缅甸25年来首次自由选举周日举行，选举委员会尚未宣布最终结果。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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