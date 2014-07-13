独家：美国药企Mylan接近以数十亿美元收购雅培医药资产--消息

路透纽约7月11日 - 知情消息人士透露，美国非专利药企Mylan(MYL.O)与雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)正在进行深入洽谈，以收购后者价值数十亿美元的医药资产。

目前交易已进入最后讨论阶段。消息人士称，该交易中Mylan将斥资数十亿美元收购雅培旗下很大一部分欧洲成熟医药资产。由于该消息尚未公开，消息人士要求匿名。

一些人称，这项海外资产收购可以使Mylan把纳税地转到海外，医药企业普遍采用这种税收倒置的做法来降低税负，并更好地利用公司的海外资金。

Mylan的具体出价还不得而知，但知情人士此前对路透表示，雅培计划出售一项成熟药物资产，价值可能超过50亿美元。

该交易最早可能下周公布，但知情人士警告称磋商仍在继续，也有可能谈不拢。

雅培成熟医药部门总部在巴塞尔，2013年销售额约为50亿美元，其中一半来自新兴市场，其余出自其他国际市场。

Mylan代表拒绝置评，雅培亦未对置评要求回复。

Mylan一直希望通过一笔交易实现税收倒置，部分原因在于，相比外国同业以及美国其他改变注册地的非专利药商，该公司处于劣势。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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