Mylan以53亿美元收购雅培非专利药业务

路透7月14日 - 非专利药制造商Mylan(MYL.O)周一表示，将以53亿美元收购雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)在美国之外发达市场的品牌特色和非专利药业务，该交易将巩固Mylan现有的产品线，并降低公司税负。

这项收购将给Mylan带来许多雅培品牌的产品，这些产品在美国之外发达市场的年营收为近20亿美元，其中包括肠胃药Creon、镇痛药Brufen和流感疫苗Influvac。

该交易将帮助Mylan降低税负，通过税负倒置的安排，将纳税地转移至海外。

摩根大通分析师Chris Schott说，“我们看到Mylan通过这项交易打造了一个未来展开潜在收购的平台，”得益于雅培产品的营收，公司税率在并购完成后第一年降至20-21%，之后税率将在17-19%之间。

Mylan股价周一在Nasdaq市场收高2%，报51.24美元。雅培股价在纽约证交所收高1.26%，报41.82美元。

雅培将把资产--目前在欧洲、日本、加拿大、澳洲和新西兰出售--转入荷兰的一家新公开上市公司，这家新公司还将把Mylan的现有业务包括进来。

雅培将获得合并后企业的1.05亿股股票，持股比例约为21%，按照Mylan周五收盘价计算，这部分股票价值53亿美元。

不过，雅培将继续在新兴市场销售旗下品牌非专利药物。由于新兴市场的中产阶级病人数量增加，该地区的药物销售预计将强劲增长。相比之下，在欧洲价格压力下，该公司在发达市场的非专利药物销售近几年却在稳步下滑。

虽然此项交易将损及雅培2015年的获利，但该公司表示打算较快出售所持新公司股权，将所得用于提高获利，例如收购更多医疗设备，或是回购股票。

“虽然我们非常看好Mylan股票，但并不打算长期持有，”雅培执行长Miles White周一在电话会议中向投资者称。

路透周五曾报导，据知情消息人士透露，Mylan与雅培正在进行深入洽谈，以收购后者价值数十亿美元的医药资产。(完)

(编译 白云/许娜；审校 戴素萍/龚芳)

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