企业并购：Mylan以53亿美元收购雅培非专利药业务，资产和税惠兼得

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
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雅培将获得合并后企业的1.05亿股股票，持股比例约为21%，按照Mylan周五收盘价计算，这部分股票价值53亿美元。
不过，雅培将继续在新兴市场销售旗下品牌非专利药物。由于新兴市场的中产阶级病人数量增加，该地区的药物销售预计将强劲增长。相比之下，在欧洲价格压力下，该公司在发达市场的非专利药物销售近几年却在稳步下滑。
虽然此项交易将损及雅培2015年的获利，但该公司表示打算较快出售所持新公司股权，将所得用于提高获利，例如收购更多医疗设备，或是回购股票。
“虽然我们非常看好Mylan股票，但并不打算长期持有，”雅培执行长Miles White周一在电话会议中向投资者称。
路透周五曾报导，据知情消息人士透露，Mylan与雅培正在进行深入洽谈，以收购后者价值数十亿美元的医药资产。 (完) (编译 白云/许娜；审校 戴素萍/龚芳)
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路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。