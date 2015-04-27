《市场热谈》业务重叠及部份药品缺货，将使Teva求购Mylan更形复杂化

在药品重叠的问题上，反垄断监管部门希望相同产品至少有三到四家竞争者。该反垄断专家和两名消息人士称，如果达不到这一水平，考虑并购的企业可能需要将产品线出售给另一实体。FTC还将考虑新的竞争者是否打算开始生产。

美国食品药物管理局(FDA)认为超过70种药物供应短缺。其中至少三种Teva和Mylan都有生产：癌症患者注射用阿奇霉素、精神疾病患者注射用乳酸氟哌啶醇，以及注射用抗生素妥布霉素。这几种药物在FDA网站都另外登记了三到四家生产商。

此外，Mylan还生产四种短缺药物，Teva则另有五种。

剥离资产的压力可能还会冲击一些尚不短缺的重要药物。Teva最主要的产品是治疗多发硬化症的醋酸格拉替雷，Mylan生产的非专利版正待FDA审批。

行业专家还称，Teva还需要放弃生产非专利版EpiPen自动注射器的计划。EpiPen是一种手持式自动注射装置，装有应对突发过敏所需的肾上腺素，这是Mylan最畅销的产品。

“多数交易都需要有所取舍，”BMO Capital Markets分析师David Maris称，“但两家公司反复强调，这两种要投产的产品对他们很重要。” (完)