企业并购：Mylan称Teva出价太低；置疑Teva股票及成长前景

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
**Teva的出价风险很高**
Mylan执行董事长Robert Coury在致Teva的一份长长的带有批评语气的信件中说，对Mylan提出的每股82美元报价过低。Coury称，除非“报价起点大大超过每股100美元”，董事会才会考虑(合并)协商。这份信件于周一公布。
华尔街分析师说过，Mylan可能希望把报价提高至每股90-95美元，并增加报价中的现金比重。
Coury在信件中说，过去三年Teva的股价跑输包括Mylan在内的同业，是“不可接受的”。
“Mylan董事会无意考虑这样一份意向书...要求Mylan股东接受以Teva股票为形式的低质高风险出价，”信件称。
此外，信件还称，Mylan的客户和合作伙伴也不支持这起潜在的合并交易。(完)
(编译 刘秀红/许娜/杜明霞；审校 王丽鑫/郑茵)
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