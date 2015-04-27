企业并购：Mylan称Teva出价太低；置疑Teva股票及成长前景

**Teva的出价风险很高**

Mylan执行董事长Robert Coury在致Teva的一份长长的带有批评语气的信件中说，对Mylan提出的每股82美元报价过低。Coury称，除非“报价起点大大超过每股100美元”，董事会才会考虑(合并)协商。这份信件于周一公布。

华尔街分析师说过，Mylan可能希望把报价提高至每股90-95美元，并增加报价中的现金比重。

Coury在信件中说，过去三年Teva的股价跑输包括Mylan在内的同业，是“不可接受的”。

“Mylan董事会无意考虑这样一份意向书...要求Mylan股东接受以Teva股票为形式的低质高风险出价，”信件称。

此外，信件还称，Mylan的客户和合作伙伴也不支持这起潜在的合并交易。(完)