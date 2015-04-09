美国非专利药企Mylan提出以290亿美元收购同业Perrigo

路透4月8日 - 非专利药生产商Mylan (MYL.O)提出以约290亿美元的现金加股票收购Perrigo Co (PRGO.N)。该交易若能成功，Mylan将成为非处方药市场一家举足轻重的企业，其业务涉及地域也将大大扩展。

Mylan在周三披露了收购消息，使本来已经十分红火的医疗保健市场并购交易又出现了许多新猜测。一些行业观察人士怀疑Mylan此举是否是为了阻挡规模更大的同业--以色列Teva Pharmaceutical Industries (TEVA.N)对其提出的收购意向。其他人则认为，Mylan此次收购建议可能刺激对Perrigo的竞购。

Mylan出价为每股205美元，较Perrigo的4月3日收盘价溢价逾25%。Mylan于4月6日致信Perrigo执行长Joseph Papa提出收购建议。

Perrigo股价起初跳涨到远高于收购出价水平的215.72美元，不过收盘时回吐涨幅仅收高18.4%，报195美元，暗示一些投资者怀疑交易能否成功。Mylan股价升15%报68.36美元，Teva在美国的存托凭证上涨3.5%。

“人们认为这会搅黄Teva对Mylan的收购计划，”Stifel Nicolaus分析师Annabel Samimy说。“如果真是这样，那么该公司对Perrigo的收购将不会完成。”

她指出Mylan几乎没有提供出价细节，包括其中多少是现金，多少是股票。

Mylan执行董事长Robert Coury表示，两家公司就提议中的合并已举行了数次磋商。Perrigo证实已收到Mylan的主动报价，并称公司董事会将开会讨论该提议。

长期以来Perrigo一直被视作收购目标。该公司拥有大量有吸引力的非处方药消费品、婴儿配方奶粉及一系列非专利局部药物业务。

2014年Perrigo和Mylan的综合营收约为153亿美元。

晨星分析师Michael Waterhouse称，“让人感兴趣的是，最后是否会出现竞购战。”他暗示全球最大非专利药生产企业Teva，及企业连环收购方Valeant Pharmaceuticals International(VRX.TO)是Perrigo的潜在竞购对手。

据汤森路透数据，这一计划中的290亿美元交易将是今年已宣布的医疗保健业最大规模并购案，高于艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)以近210亿美元收购PharmacyclicsPCYC.O，以及辉瑞(PFE.N)计划以167亿美元收购HospiraHSP.N的金额。(完)

(编译 郑茵/于春红; 审校 许娜/徐文焰)

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