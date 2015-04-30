Mylan加码并购Perrigo遭回绝 Teva仍意图吃下Mylan

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月29日 - Perrigo(PRGO.N)周三回绝Mylan(MYL.O)加码后的收购要约，于此同时Teva Pharmaceutical Industries(TEVA.TA)仍誓言拿下Mylan，全球非专利药大厂看来势将陷入一场激烈的并购战。
外界遍认为Mylan求购Perrigo，是为了抵御Teva的收购。Teva为全球最大的非专利药厂。
Mylan最新的收购要约价值341亿美元，包括75美元及每2.3股自家股票换购1股Perrigo股票；条件优于先前的60美元及2.2的换股比例。
Leerink分析师Jason Gerberry表示，在Mylan加码收购Perrigo的情况下，Teva显然更有可能增加其对Mylan收购报价中的现金规模。
根据Mylan周二的收盘价，加价后的要约对Perrigo的估值为每股242美元；前次要约的估值则为220美元。
总部位于都柏林的Perrigo在纽约证交所终场收低0.9%，报184.74美元；Mylan在Nasdaq市场则收高2.5%，至74.50美元。Teva在纽约则收高1.3%，至62.08美元。(完)
(编译 龚芳; 审校 张荻)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。