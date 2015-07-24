Mylan相关基金会试图利用毒丸计划阻止Teva的收购

路透阿姆斯特丹7月23日 - 与非专利药生产商Mylan(MYL.O)相关的一个独立的荷兰基金会试图利用毒丸计划，阻止以色列竞争对手Teva(TEVA.TA)提出的400亿美元收购计划，指该计划可能导致裁员。

Stichting Preferred Shares Mylan周四表示，已行使一项买权，购买Mylan已发行和流通股票总量的50%，从而暂时获得公司一半的控制权。

该基金会能够通过行使买权来保护股东利益，其表示Teva的收购可能使Mylan出现机构冗余，减少新兴市场获得廉价非专利药品的机会。

“Mylan采取利用金融杠杆和留存利润以利继续增长的策略，而Teva则采取定期派息、专注于控制成本及使产品组合更加合理的策略，”基金会还称。

Teva发表声明称其依法有权挑战该基金的行动，将“在适当时机采取必要行动”。之前针对荷兰优先股基金的法律行动成败不一。

Mylan一直回绝Teva的收购提案，包括4月时Teva开价400亿美元的求购。与此同时，Mylan则加紧进行对于Perrigo(PRGO.N)的340亿美元恶意并购。

Teva已取得Mylan的4.6%股份。Teva还希望利用其所持有的股权，反对Mylan并购Perrigo。

该基金周四称，将投票以在Perrigo的收购战中“创造公平的竞争环境”。

RBC分析师在一份报告中质疑该基金阻挠收购的理由；并称他们认为Teva对Mylan发起的收购，比Mylan要并购Perrigo更可能成功。(完)

(编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/王丽鑫)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。