Mylan相关基金会试图利用毒丸计划阻止Teva的收购

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透阿姆斯特丹7月23日 - 与非专利药生产商Mylan(MYL.O)相关的一个独立的荷兰基金会试图利用毒丸计划，阻止以色列竞争对手Teva(TEVA.TA)提出的400亿美元收购计划，指该计划可能导致裁员。
Stichting Preferred Shares Mylan周四表示，已行使一项买权，购买Mylan已发行和流通股票总量的50%，从而暂时获得公司一半的控制权。
该基金会能够通过行使买权来保护股东利益，其表示Teva的收购可能使Mylan出现机构冗余，减少新兴市场获得廉价非专利药品的机会。
“Mylan采取利用金融杠杆和留存利润以利继续增长的策略，而Teva则采取定期派息、专注于控制成本及使产品组合更加合理的策略，”基金会还称。
Teva发表声明称其依法有权挑战该基金的行动，将“在适当时机采取必要行动”。之前针对荷兰优先股基金的法律行动成败不一。
Mylan一直回绝Teva的收购提案，包括4月时Teva开价400亿美元的求购。与此同时，Mylan则加紧进行对于Perrigo(PRGO.N)的340亿美元恶意并购。
Teva已取得Mylan的4.6%股份。Teva还希望利用其所持有的股权，反对Mylan并购Perrigo。
该基金周四称，将投票以在Perrigo的收购战中“创造公平的竞争环境”。
RBC分析师在一份报告中质疑该基金阻挠收购的理由；并称他们认为Teva对Mylan发起的收购，比Mylan要并购Perrigo更可能成功。(完)
(编译 许娜/张若琪 审校 徐文焰/王丽鑫)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。