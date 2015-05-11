《独家新闻》美国非专利药企Mylan高管称未来考虑收购同业Teva

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
Mylan执行长Heather Bresch接受路透采访时，解释了Coury言论背后的逻辑。她说，Mylan有更好的管理团队和完善的全球供应链，而且以往并购表现纪录也更好，因此比Teva更胜任领导合并后的企业。
在Mylan与Perrigo合并，并且Teva管理层有更多时间“清理”公司后，Mylan与Teva合并可能合理。
“我们只是说在假设情景下，完成所有这些事情后如果要进行合并，那么只能与我们合并，”Bresch说。她补充称仍存在反垄断担心。
消息人士拒绝署名，因未被授权接受媒体采访。
Teva发言人称，该公司仍坚定地致力于达成收购Mylan的协议，两家公司在战略和文化方面都非常适合合并。
Mylan管理层本周在纽约和波士顿私下与主要投资者会面，以获得收购Perrigo的支持。Perrigo上周拒绝了Mylan的最新报价。 (完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 戴素萍)
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