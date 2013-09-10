马来西亚油企Petronas证实撤出委内瑞拉原油项目

路透吉隆坡9月10日 - 马来西亚国家石油公司Petronas周二证实称，将撤出在委内瑞拉的Petrocarabobo龙头原油项目。

“Petronas证实，其子公司PC Venezuela Ltd已决定撤出在Carabobo项目中的11%股份，为此目的已经于2013年8月27日与委内瑞拉当局进行了沟通，”该公司在一份声明中称。

该公司两位消息人士向路透表示，本次撤离属于该公司对全球资产战略评估的一部分，并且不会进一步延误在马来西亚南部190亿美元的炼油厂项目计划。(完)

(编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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