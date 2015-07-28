马来西亚媒体称总理纳吉布将调整内阁

马来西亚媒体周二报导称，总理纳吉布将把副总理亚辛和其他四人逐出内阁。纳吉布周一要求亚辛等官员停止就国有投资基金1MDB贪腐丑闻置评，称领导层内部争论会损害公众对政府的支持。1MDB负债超过110亿美元，当局正调查其涉嫌财务管理不善以及贪腐。纳吉布是该基金的顾问委员会主席。路透