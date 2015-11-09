昂山素季的支持者有信心在缅甸大选中赢得压倒性胜利

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透仰光11月9日（记者 Aung Hla Tun） - 缅甸全国民主联盟领导人昂山素季的支持者周一相信该党已经赢得缅甸25年来首次自由大选的压倒性胜利，但选票差距能否让该党独立组建政府仍存疑问。
约3,000万选民进行投票，全国民主联盟料赢得最多选票。
“我们在选举中领先，但不确定能够赢得可以让我们独立组建政府的议会三分之二的席位，”民盟高官、发言人Han Tha Myint说道。
选举有关部门周一将陆续公布投票结果，不过全国性的投票结果要到周二才会出现。
未完成的计票显示，执政的联邦巩固与发展党一些重要政客表现不佳。
联邦巩固与发展党成员、议长Shwe Mann的儿子在他的Facebook上称，Shwe Mann未能获得议员席位。尽管Shwe Mann从8月起不再担任联邦巩固与发展党领导人，但他仍被视为总统的竞争者。
不论选举结果如何，缅甸都将进入一个不确定阶段，重点是昂山素季与其他崛起的政党将如何与仍占主导地位的军方协商分享权力。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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