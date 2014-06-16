缅甸国会委员会拒绝修宪 昂山素季总统梦遇挫

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透仰光6月13日（记者 Aung Hla Tun） - 诺贝尔和平奖得主昂山素季明年当选缅甸总统的希望遇挫，因据两名消息人士透露，主管修宪提案的国会委员会投票决定保留宪法相关条款。
根据该条款，禁止与外国人结婚或子女有外国国籍的人担任国家元首。
这两名消息人士不愿说明为何该委员会31名成员中有26人反对修改该条款，该委员会的事务对外保密。
多数专家认为，军方当初草拟2008年宪法时决定纳入该条款，就是为了将昂山素季排挤出局。
昂山素季已去世的丈夫是英国人，两个儿子也拥有英国国籍。
昂山素季和她领导的全国民主联盟推动在明年选举前修改宪法，主要目的是削弱军方的政治影响力。
前述委员会仅2名全国民主联盟成员，有14名成员来自执政党联邦巩固与发展党（USDP），有7名成员是军官。
但全国民主联盟仍未放弃希望。该党发言人那温（Nyan Win）称：“在联邦议会批准提案前，我们不能说昂山素季就没机会当总统了。”
“我们要等到该委员会向议会呈交其最终建议。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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