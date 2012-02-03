李克强：中国应在扩大内需同时坚持对外开放 深化改革

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京2月3日电---中国国务院副总理李克强周五称, 中国需坚持进一步扩大对外开放,扩大内需以拉动经济增长,以达到保持长期平衡可持续增长.
李克强在出席中国外汇业务规模最大的银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)成立百年庆典时表示,改革要有效应对挑战,保持经济长远发展,目前改革进入不进自退的深水期,要深入改革开放.
"中国正处於工业化、城镇化快速推进阶段,发展的战略基点是扩大内需,同时要坚持对外开放,实施积极主动的开放战略."李克强称. 他并表示,发展要靠改革,金融和其他各类企业都应当开放中寻求生机参与平等竞争.与国外同行实现优势互补共同发展壮大.金融企业应大力推进制度创新和管理转型、金融创新.
中国银行成立於1912年2月,是中国唯一一家持续经营百年的银行,目前其业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域,旗下有中银香港(2388.HK)、中银国际、中银保险等控股金融机构.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 乔艳红
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。
路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。