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时事要闻 | 2014年 10月 10日 星期五 18:21 BJT

朝鲜向韩国发射炮弹 韩国还击--韩联社

路透首尔10月10日 - 韩国联合通讯社报导，朝鲜周五向韩国发射炮弹，落在两国军事分界线附近，此前激进主义者在该地区发放的传单飘落在朝鲜境内。

韩国联合通讯社称，韩国进行了还击。尚不清楚韩方是否有伤亡或损失。

韩国国防部不能证实上述报导。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)

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