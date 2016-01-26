北美和伦敦外汇市场2015年10月日成交额均同比下降--调查

路透伦敦/纽约1月25日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)和英国央行周一公布的半年度调查显示，受一系列市场操纵丑闻的波及，加上银行业者冒险意愿减退，去年10月伦敦和北美外汇市场日成交额较上年同期下降。

英国央行和美国纽约联储外汇委员会之前的调查也显示，2015年4月伦敦和北美外汇市场成交额均下降。

“监管环境也没有带来帮助。监管调整对流动性有影响，进而影响到成交额和资金流动，”加拿大帝国商业银行(CIBC)全球市场的外汇策略主管Jeremy Stretch说。

英国央行的调查显示，去年10月伦敦的日成交额较2014年同期减少21%至2.15万亿(兆)美元，创2012年10月以来最低成交额。

截至2015年10月的六个月，伦敦的日成交额同比下降13%，因汇市波动性在去年下半年减弱。由于瑞士央行去年1月突然取消瑞郎兑欧元上限，汇市波动性曾在2015年初大幅上升。

纽约联储外汇委员会的数据显示，2015年10月北美外汇市场日均成交额为8,093亿美元，较上年同期减少26%，较2015年4月调查所得日均成交额下降8%。

纽约联储表示，汇市成交下滑主要是因为现汇市场成交额减少，2015年4月调查以来现汇市场成交下降12%。

北美市场大部分货币对的成交额都下滑，其中欧元/美元EUR=和英镑/美元GBP=成交下滑最为严重，分别占到下滑总量的34%和15%。

调查显示，截至2015年10月的六个月，伦敦汇市欧元/美元日成交额减少17%至6,401亿美元。

美国与其他主要经济体之间的货币政策差异，加上希腊债务危机引发政治风险，在过去两年左右提振欧元交易复苏。

但这种趋势似乎正在消退，而澳元和人民币交易额已经增加。

去年8月中国政府实施人民币贬值，对全球市场造成冲击，人民币和澳元交易量大增。

截至10月的六个月，澳元和人民币成交额分别增加8%和3%。美元/离岸人民币日均成交为444亿美元，截至2015年4月的六个月日均成交为430亿美元。(完)