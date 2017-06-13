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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 09:55 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在NAB企业调查出炉后鲜有变动

0138 GMT

* 澳洲国民银行(NAB)月度调查显示，5月企业现况指数和信心指数小幅下滑

* 调查显示依然非常乐观，表明第二季增长可能反弹

* 澳元兑美元交投在0.7560左右，澳元兑欧元、英镑和日圆获得买盘支持

* 阻力位在上周触及的多周高点0.7568

* 关键的费波纳奇阻力位在0.7750/0.7329的61.8%回档位0.7590 (完) (编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
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