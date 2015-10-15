企业结盟：澳洲国民银行研究与日本生命保险建立长期合作关系

路透悉尼10月15日 - 澳洲以资产计最大的银行--澳洲国民银行(NAB) 周四表示，正在探索与日本生命保险 建立长期合作关系，以提高财富业务回报。

澳洲国民银行在递交给证交所的声明中说，两家公司已经签署非约束性协议，目标是制造人寿保险产品，但未来的交易不确定，而且要取决于监管部门的批准。

澳洲国民银行发言人拒绝对媒体报导置评，两国媒体都报导称，日本生命保险将以高达25亿美元收购澳洲国民银行的寿险业务。

出售寿险业务将有助于澳洲国民银行将焦点放在关键市场澳洲和新西兰的核心银行业务上。澳洲国民银行正在加快出售资产，以赶上竞争对手的脚步，此前数年该行一直受到陷入困境的英国业务的拖累。

“(保险)业务表现欠佳，而且成为澳洲国民银行股东权益报酬率(ROE)的拖累。如果该行能够解决这个问题，将是有利的，但今天宣布的消息，我不会做过度解读，”晨星分析师David Ellis说。

澳洲国民银行最新下跌0.03%，澳洲股市 上升0.43%。(完)