澳洲国民银行预期油价温和复苏 2016年底至每桶40美元

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透2月3日 - 澳洲国民银行(NAB)称，预期油价将温和复苏，到2016年底前将回升至每桶40美元，2017年底至50美元。
该行表示，“我们已下修对2016年和后续的油价预估，2016年上半年油价料在每桶30-35美元间波动。”
澳洲国民银行称，“全球(石油)需求今年预计将继续增长，但不足以抵销供应过剩。”
该行称，“整体市场过剩的情况2017年上半年仍将持续，美国产出逐渐大量减少，可望对收窄供需差距有更大助益。”(完)
(编译 张若琪 审校 于春红)
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。