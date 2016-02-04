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国际财经 | 2016年 2月 4日 星期四 14:21 BJT

澳洲国民银行预期油价温和复苏 2016年底至每桶40美元

路透2月3日 - 澳洲国民银行(NAB)称，预期油价将温和复苏，到2016年底前将回升至每桶40美元，2017年底至50美元。

该行表示，“我们已下修对2016年和后续的油价预估，2016年上半年油价料在每桶30-35美元间波动。”

澳洲国民银行称，“全球(石油)需求今年预计将继续增长，但不足以抵销供应过剩。”

该行称，“整体市场过剩的情况2017年上半年仍将持续，美国产出逐渐大量减少，可望对收窄供需差距有更大助益。”(完)

(编译 张若琪 审校 于春红)

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