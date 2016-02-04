澳洲国民银行预期油价温和复苏 2016年底至每桶40美元

路透2月3日 - 澳洲国民银行(NAB)称，预期油价将温和复苏，到2016年底前将回升至每桶40美元，2017年底至50美元。

该行表示，“我们已下修对2016年和后续的油价预估，2016年上半年油价料在每桶30-35美元间波动。”