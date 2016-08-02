澳洲金融：央行降息后，四大银行下调抵押贷款利率并上调存款利率

路透悉尼8月2日 - 澳洲最大的四家银行周二在央行降息25个基点后，相继将抵押贷款利率下调10-14个基点，并上调定期存款利率。

第二大银行澳洲联邦银行 率先行动，将业主自住房屋抵押贷款利率下调13个基点，至纪录低点5.22%，并将面对小企业的贷款利率也下调了相似的幅度。

第一大银行--澳洲国民银行(NAB)紧随其后，降息10个基点，该行还将商业贷款产品的浮动利率下调10个基点。

澳新银行 宣布，将住房贷款的浮动利率下调12个基点至纪录低点，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 称将降息14个基点至5.29%。

这四家银行称，他们将上调存款利率以吸引更多储蓄，帮助降低对离岸市场融资的需求，因为离岸市场的借款成本已经大涨。(完)