澳洲金融：央行降息后，四大银行下调抵押贷款利率并上调存款利率

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，ADNOC旗下发生火灾炼厂料很快复产
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
路透悉尼8月2日 - 澳洲最大的四家银行周二在央行降息25个基点后，相继将抵押贷款利率下调10-14个基点，并上调定期存款利率。
第二大银行澳洲联邦银行 率先行动，将业主自住房屋抵押贷款利率下调13个基点，至纪录低点5.22%，并将面对小企业的贷款利率也下调了相似的幅度。
第一大银行--澳洲国民银行(NAB)紧随其后，降息10个基点，该行还将商业贷款产品的浮动利率下调10个基点。
澳新银行 宣布，将住房贷款的浮动利率下调12个基点至纪录低点，澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 称将降息14个基点至5.29%。
这四家银行称，他们将上调存款利率以吸引更多储蓄，帮助降低对离岸市场融资的需求，因为离岸市场的借款成本已经大涨。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。