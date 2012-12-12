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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 12日 星期三 14:04 BJT

纳达尔本月回归赛场 将战阿布扎比赛

世界排名第四的纳达尔确定将出战12月末在阿布扎比举行的穆巴达拉世界网球锦标赛。这将是西班牙人由于膝伤阔别赛场6个月之后的复出首战。纳达尔曾在2010、2011连续两年获得该赛事冠军。阿布扎比赛并非ATP巡回赛，小德、穆雷、费雷尔、伯蒂奇均将参赛。纳达尔复出首战将对阵穆雷或蒂普萨勒维奇。路透

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