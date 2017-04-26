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货币新闻 | 2017年 4月 26日 星期三 08:44 BJT

美墨关系：墨西哥对特朗普政策撂下狠话，蓄势准备迎来NAFTA谈判

路透墨西哥城4月25日 - 墨西哥政府周二表示，将对抗美国任何违反国际贸易规定的税改。墨西哥还说，美墨未来即将进行的谈判如果以失败告终，墨国将重新检讨移民及安全方面的跨境合作。

墨西哥外长Luis Videgaray说，该国正密切关注特朗普政府税改计划是否将包括对墨国劳工汇回国内的款项课税，或者对墨西哥产品课征关税。

“如果他们这么做，我们绝对会以行动强硬表态，诉诸所有我们可运用的政治、外交及法律途径，”他在墨西哥下议院外交关系委员会中做此表示。

墨西哥有一大部分的出口品仰赖北美自由贸易协定(NAFTA)。该项协定签署国--美、墨及加拿大料将在今年夏天修订NAFTA条款。特朗普已表明，如果他不能重新把NAFTA基于利好美国的角度谈妥，美国将退出NAFTA。(完) (编译 李婷仪 审校 陈宗琦)
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