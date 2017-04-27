芝加哥期市：美国玉米连跌第二日，受累于美国退出NAFTA相关担忧

****澳新经济指标预测--5月24日-5月31日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
路透悉尼4月27日 - 美国玉米期货周四小跌，两日跌幅扩大至近1.5%，因美国若退出北美自由贸易协定(NAFTA)，对墨西哥的出口令人担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.66-1/2美元，上日收低1.3%。 主力大豆期货上升0.31%至每蒲式耳9.59美元，周三收跌0.9%。 主力小麦期货下滑0.18%，每蒲式耳报4.25美元，上日收跌0.23%。 有关美国对墨西哥出口的担忧令玉米承压。此前特朗普政府的一位高级官员透露，白宫考虑草拟行政令退 出北美自由贸易协定(NAFTA)。 大豆面临着巴西雷亚尔贬值的压力；雷亚尔贬值或将促使巴西农户出售更多大豆。巴西大豆产量创下了历 史纪录。 本周末美国大平原南部天气预计不佳，可能会损害生长中的冬麦，这一担忧为小麦价格提供了部分支撑。 以下为0055GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 426.00 -0.50 -0.12% -0.23% 439.33 32 CBOT玉米 366.50 -0.25 -0.07% -1.41% 368.36 43 CBOT大豆 958.00 1.50 +0.16% -0.73% 971.67 42 CBOT稻米 9.50 $0.07 +0.69% +2.15% $9.90 13 WTI原油 49.37 -$0.25 -0.50% -0.38% $50.19 31 汇率 欧元/美元 $1.091 $0.000 +0.04% -0.16% 美元/澳元 0.7479 0.001 +0.09% -0.74% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/王琛；审校 龚芳/许娜)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月23日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 43.1 出口(亿新西兰元) -- 46.5 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.32 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差36.7 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.93 -1.82 -1.46 2986323 京东 40.72 -0.94 -2.26 11555096 新浪 100.19 -4.95 -4.71 2146710 搜狐 48.54 -0.68 -1.38 963637 网易 292.28 -1.40 -0.48 1420395 百度 191.80 +0.11 +0.06 2147644 台湾 台湾积体电路
路透5月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量下降0.59%至847.45吨，周一为852.48吨。