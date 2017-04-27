芝加哥期市：美国玉米连跌第二日，受累于美国退出NAFTA相关担忧

路透悉尼4月27日 - 美国玉米期货周四小跌，两日跌幅扩大至近1.5%，因美国若退出北美自由贸易协定(NAFTA)，对墨西哥的出口令人担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.66-1/2美元，上日收低1.3%。 主力大豆期货上升0.31%至每蒲式耳9.59美元，周三收跌0.9%。 主力小麦期货下滑0.18%，每蒲式耳报4.25美元，上日收跌0.23%。 有关美国对墨西哥出口的担忧令玉米承压。此前特朗普政府的一位高级官员透露，白宫考虑草拟行政令退 出北美自由贸易协定(NAFTA)。 大豆面临着巴西雷亚尔贬值的压力；雷亚尔贬值或将促使巴西农户出售更多大豆。巴西大豆产量创下了历 史纪录。 本周末美国大平原南部天气预计不佳，可能会损害生长中的冬麦，这一担忧为小麦价格提供了部分支撑。 以下为0055GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移 RSI 动均值 CBOT小麦 426.00 -0.50 -0.12% -0.23% 439.33 32 CBOT玉米 366.50 -0.25 -0.07% -1.41% 368.36 43 CBOT大豆 958.00 1.50 +0.16% -0.73% 971.67 42 CBOT稻米 9.50 $0.07 +0.69% +2.15% $9.90 13 WTI原油 49.37 -$0.25 -0.50% -0.38% $50.19 31 汇率 欧元/美元 $1.091 $0.000 +0.04% -0.16% 美元/澳元 0.7479 0.001 +0.09% -0.74% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/王琛；审校 龚芳/许娜)