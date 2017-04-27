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货币新闻 | 2017年 4月 27日 星期四 09:47 BJT

芝加哥期市：美国玉米连跌第二日，受累于美国退出NAFTA相关担忧

    路透悉尼4月27日 - 美国玉米期货周四小跌，两日跌幅扩大至近1.5%，因美国若退出北美自由贸易协定(NAFTA)，对墨西哥的出口令人担忧。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货跌0.1%至每蒲式耳3.66-1/2美元，上日收低1.3%。
    
    主力大豆期货上升0.31%至每蒲式耳9.59美元，周三收跌0.9%。

    主力小麦期货下滑0.18%，每蒲式耳报4.25美元，上日收跌0.23%。
    
    有关美国对墨西哥出口的担忧令玉米承压。此前特朗普政府的一位高级官员透露，白宫考虑草拟行政令退
出北美自由贸易协定(NAFTA)。
    
    大豆面临着巴西雷亚尔贬值的压力；雷亚尔贬值或将促使巴西农户出售更多大豆。巴西大豆产量创下了历
史纪录。
    
    本周末美国大平原南部天气预计不佳，可能会损害生长中的冬麦，这一担忧为小麦价格提供了部分支撑。
    
    以下为0055GMT报价：   
 合约                价格    变动    涨跌%  两日涨跌%  30日移    RSI
                                                       动均值  
 CBOT小麦          426.00   -0.50   -0.12%     -0.23%  439.33     32
 CBOT玉米          366.50   -0.25   -0.07%     -1.41%  368.36     43
 CBOT大豆          958.00    1.50   +0.16%     -0.73%  971.67     42
 CBOT稻米            9.50   $0.07   +0.69%     +2.15%   $9.90     13
 WTI原油            49.37  -$0.25   -0.50%     -0.38%  $50.19     31
 汇率                                                               
 欧元/美元         $1.091  $0.000   +0.04%     -0.16%               
 美元/澳元         0.7479   0.001   +0.09%     -0.74%               
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 杜明霞/王琛；审校 龚芳/许娜)
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