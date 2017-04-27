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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 12:15 BJT

澳新汇市：澳新货币从数月低位反弹，因特朗普称不会立即终止NAFTA

澳元和新西兰元周四上扬，从数月低位反弹，因美国总统特朗普同意暂不终止北美自由贸易协定(NAFTA)，令市场松一口气。

白宫高级官员稍早称，特朗普虑草拟行政令退出北美自由贸易协定。

国际贸易保护主义举措会对澳元等大宗商品货币造成严重冲击。

澳元兑美元在亚洲时段温和上涨，因白宫称，特朗普同意暂不终止NAFTA。

澳元最新涨0.17%至0.7483美元，距离周三所及逾三个月低位0.7455不远。

新西兰元兑美元涨0.3%至0.6909美元，脱离周三所及四个月低位0.6873。

“近期而言向好，但我认为这凸显了特朗普政府兑现选前承诺的又一失败，”澳洲国民银行汇市策略师Rodrigo Catril称。

“观察市场长期而言如何解读将很有意思。也意味着笼罩在商品货币头顶的乌云不会很快消散。”

市场将关注澳洲央行总裁洛威今日稍晚的讲话，寻找关于货币政策前景的任何线索。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 高琦/徐文焰)
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