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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 13:48 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨

0537 GMT

* 美元/加元下跌0.54%，美元/墨西哥披索下跌1.18%，澳元/美元上涨0.15%，新西兰元/美元上涨0.28%

* 美元/日圆上升0.15%，英镑/美元上涨0.18%，美元/马币下滑0.07%，美元/韩元上涨0.34%

* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%

* 美国总统特朗普向加拿大和墨西哥的领导人表示，他不会废除北美自由贸易协定(NAFTA)，但将与两国重新进行协商。

* 日本央行维持政策不变，对经济看法更为乐观

* IFR欧洲开盘图：tmsnrt.rs/2eaw4hx (编译 高琦 审校 张若琪)
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