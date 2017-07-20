退出NAFTA和开征边境税将提高美国汽车制造商的成本--研究

路透底特律7月19日 - 周三公布的一份研究报告显示，美国退出北美自由贸易协定(NAFTA)或是开征边境税的举措，将给汽车生产商和他们的供应商带来数以十亿计美元的额外成本，并将造成每辆汽车的制造成本增加数百美元。

“汽车业的活力需要仰赖全球化一体化的供应链，”这份报告的主作者、波士顿咨询公司(BCG)在底特律的高级合伙人Xavier Mosquet说道，“推出新关税、开征边境税以及退出NAFTA这些行动，将严重阻碍汽车业在北美和全球市场以相当顺畅和节约成本的方式实现商品流动。”

BCG受美国电机和设备制造商协会(U.S. Motor & Equipment Manufacturers Association,MEMA)委托而编纂的这份研究表明，美国退出NAFTA料将给汽车业带来严重后果。研究估计，税率在20-35%的美国关税将令汽车制造商和供应商的年成本增加160-270亿美元。

研究还称，20%的关税就会让每辆汽车的生产成本增加650美元。

共和党掌控的国会建议开征边境调整税，但该提议前途未卜，因特朗普不赞同，并且参众两院的许多共和党议员也都表示反对。

BCG研究指出，15%的边境税就将令汽车制造商和供应商的税款每年净增220亿美元，对于在美国销量排名前12位的汽车制造商而言，意味着他们生产每辆汽车的成本要增加1,000美元。（完）