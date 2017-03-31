美国欲在NAFTA谈判中重新取得征收关税权利--谈判目标草案

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。
美国政府还将寻求删除一项要求，即反倾销与反补贴争议应通过特别争议小组来解决。美国一些行业曾抱怨称，这一机制无法阻止不公平贸易补贴行为。
美国贸易代表办公室给国会议员传阅的通知函中，阐述了上述目标。路透看到的该信函是展开NAFTA重新协商前的必要法律流程。
特朗普在2016年竞选总统期间将NAFTA称为一场“灾难”，但信函中列出的谈判计划将保留其中的许多规定，包括可以绕开当地法院的其他争议解决体系。
谈判目标草案将“寻求在税负待遇方面的平等，”美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)对CNBC表示，一份宽泛的声明目的是解决许多国家对出口免征附加税的问题，而美国一直无法提供这种优待。
另一个草案目标称，政府希望“制定规则，要求政府采购操作符合美国法律以及政府的国内采购优先政策”。
这可能把特朗普“购买美国货”政策考虑进去，但或也将导致美国企业在墨西哥和加拿大的业务受损。
该文件还要求保护数字贸易和商业，加强知识产权执法，并要求国有企业基于商业考虑来运营。
罗斯表示，文件修正后，他希望下周会触发90天的意见征求期，从而推动NAFTA协商。(完)
(编译 徐文焰/李爽 审校 杜明霞/李婷仪)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)