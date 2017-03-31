美国欲在NAFTA谈判中重新取得征收关税权利--谈判目标草案

路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。

美国政府还将寻求删除一项要求，即反倾销与反补贴争议应通过特别争议小组来解决。美国一些行业曾抱怨称，这一机制无法阻止不公平贸易补贴行为。

美国贸易代表办公室给国会议员传阅的通知函中，阐述了上述目标。路透看到的该信函是展开NAFTA重新协商前的必要法律流程。

特朗普在2016年竞选总统期间将NAFTA称为一场“灾难”，但信函中列出的谈判计划将保留其中的许多规定，包括可以绕开当地法院的其他争议解决体系。

谈判目标草案将“寻求在税负待遇方面的平等，”美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)对CNBC表示，一份宽泛的声明目的是解决许多国家对出口免征附加税的问题，而美国一直无法提供这种优待。

另一个草案目标称，政府希望“制定规则，要求政府采购操作符合美国法律以及政府的国内采购优先政策”。

这可能把特朗普“购买美国货”政策考虑进去，但或也将导致美国企业在墨西哥和加拿大的业务受损。

该文件还要求保护数字贸易和商业，加强知识产权执法，并要求国有企业基于商业考虑来运营。

罗斯表示，文件修正后，他希望下周会触发90天的意见征求期，从而推动NAFTA协商。(完)