焦点：美国概述北美自由贸易协定谈判策略 防止汇率操控亦纳入其中

路透华盛顿7月17日 - 美国周一对修订1994年北美自由贸易协定(NAFTA)这一艰难谈判的策略进行了概述，而且首次在一项美国贸易协议中称，将设法阻止贸易伙伴国操纵汇率。

美国贸易代表莱特希泽在这份发给议员的文件中称，特朗普政府计划促使美国商品更好地进入加拿大和墨西哥市场，从而削减美国贸易逆差。本次贸易谈判预计在下月进行。

这份备受期待的文件主张，任何国家都不应通过操纵汇率来获得不公平的竞争优势。

共计17页的北美自由贸易谈判概要让人一窥特朗普政府贸易议程的可能面貌。目前为止，有关特朗普贸易议程的信息，还仅限于其竞选发言和推文。

虽然加拿大和墨西哥并未被视为汇率操纵国，但在目标清单中提及汇率，会为今后的贸易协议设定模板，譬如尚未进行的修订美韩自贸协定的谈判。

韩国在美国财政部的汇率观察名单之中，留意其是否有操纵汇率的迹象。

莱特希泽称，在那些重要的优先事项中，政府寻求取消一项贸易争端机制。该机制在很大程度上使得美国无法推进针对加拿大和墨西哥企业的反倾销和反补贴案件。

美国政府还计划消除一系列阻碍美国对加拿大和墨西哥农产品出口的非关税壁垒，其中包括补贴和不公平的定价结构。

美国贸易代表办公室称，将寻求强化NAFTA原产地规则，以确保该协议不会惠及协议以外的其他国家，并“激励”对美国商品的采购。该办公室没有提供此类激励的细节，亦未详述产品组成中原产自北美的部分必须占到多少比例。

特朗普政府在NAFTA协商中的要求可能对美国全球贸易关系具有深远影响，而且如果美国退出，中国愿意补位，加强与墨西哥和加拿大的贸易关系。

莱特希泽表示，协商开始时间不会早于2017年8月16日。

美国产业组织劳工联盟(AFL-CIO)负责人Richard Trumka表示，NAFTA是个“明显的失败”，应彻底重谈。

“我们将竭尽全力达成一个有利的协议，让总统履行承诺，确保我们进行重新协商，”他在记者会上对记者表示。“如果最终达不成有利的协议，那么没有协议也好过糟糕的协议，”Trumka说。

NAFTA协议使得这三个国家的贸易额提高三倍，在2015年超过1万亿美元。但在截至2010年的10年，美国制造业工作岗位减少了近600万个。美国对墨西哥的贸易收支从1994年的小幅顺差转为逆差，且逆差规模在过去10年的多数时间都超过600亿美元。

NAFTA相关影响的图表： tmsnrt.rs/2oYClp2

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