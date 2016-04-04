阿塞拜疆称将停止在纳卡地区的行动 分离主义武装表示怀疑

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透巴库/埃里温4月3日（记者 Nailia Bagirova/Hasmik Mkrtchyan） - 阿塞拜疆周日称，将停止对亚美尼亚支持的纳卡地区分离主义者两天来的打击行动，但冲突另一方指责巴库当局的姿态是虚假的，表示冲突仍在继续。
位于阿塞拜疆境内的纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区由亚美尼亚族人控制，自1994年休战以来一直接受亚美尼亚政府提供的大量军事和经济支持。
但是，最近几周这里的局势恶化并爆发冲突，导致数十人丧生。国际社会呼吁冲突方立即停火。冲突双方都报告有平民伤亡。
“亚美尼亚违反了所有国际法准则，我们不会放弃我们的原则立场；但是同时，我们将遵守停火协议，随后设法以和平方式解决这场冲突，”阿塞拜疆总统阿利耶夫在国家电视台播放的安全委员会会议上说道。
但亚美尼亚官员表示，交火并未停止，该国国防部副部长David Tonoyan称，亚美尼亚已经准备好在必要时向纳卡地区武装提供“直接军事援助”。
纳卡地区武装称，巴库当局有关单方面停火的声明是“虚假信息”，但在双方都撤回到冲突发生前的位置的前提下，纳卡武装准备讨论阿塞拜疆方面提出的停火建议。（完）
编译：王凤昌 发稿：郑茵
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