南海控股旗下大地影院料每年增50家影院 看好中小城市布局

路透上海6月19日 - 以娱乐和房地产为主业的南海控股(0680.HK)旗下大地影院集团总经理于欣上周六表示，未来几年公司将继续保持每年平均50-60家直投影院的扩张速度。鉴于中国二三四线城市的电影市场增速明显快于一线城市的趋势，公司将继续将二三四线城市作为战略重点布局。

作为国内第二大影院投资集团，大地影院近年正在加快扩张速度，逐步拉近与国内领先者万达影院的距离。而今年初大地影院以32.9亿元人民币收购橙天嘉禾影城（中国）集团92.59%股权，成为其扩张加速器。于欣透露，国内电影行业已进入并购整合期，未来公司还将密切关注行业动态，留心新的并购机会。

“二三四线城市的经济发展起来，人均GDP在增长，另外小城市比大城市有更多的休闲时间，有更多时间来消费。”她在上海出席一新闻会时对记者表示。

她指出，从近年来的数据来看，二三四线城市票房增速明显快于一线和部分热门二线城市，且中小城市居民的观影频次也在增加，二三四线城市在整个票房市场的占比正逐渐上升。大地的市场布局以二三四线市为主，因此成为该趋势的受益者。

“二三四线城市是我们的战略重地，...近十年的战略累积，大地已尝得战略的硕果。整个三四线城市给大地的增长、以至于升至第二名起到非常大的作用。”她说，未来公司依然会以三四线城市为战略重点，同时补充在一二线城市的布局，达到均衡发展；不过公司更为看好二三四线城市的发展空间。

去年底，大地影院拥有350家直接投资的影院，银幕屏数达1,911块。若计入今年初并购的橙天嘉禾影院集团，其影院数量增至426家，银幕超过2,400块。

以大地影院下属的直营影院为基础，其兄弟公司大地院线亦已成为按票房收入计仅次于万达电影(002739.SZ)的全国第二大院线，并于去年中在新三板挂牌。截止去年底，大地院线拥有已开业影院727家，银幕3,854块。

于欣透露，未来该院线每年将增加五六十家加盟影院。这意味着直营和加盟双管齐下，该院线每年将新增至少100家影院。

普华永道上周五发布的最新报告，亦与于欣的判断相一致。普华永道指出，中国将继续以惊人的速度建造电影院，增长的动力将会来自于3-5线城市的新建院线，并得益于中产阶级观影者可支配收入的上升。在低线城市中，城镇中心也开始拥有越来越多的电影院。

该报告称，2016年中国的电影银幕总数已达41,056块，而美国的电影银幕总数为40,928块。到2021年，中国将拥有超过80,000块电影银幕，几乎是美国的两倍。

南海控股已将旗下的电影相关业务打包成立大地电影集团，涵盖电影制作、发行、院线和影院投资等全产业链。利用其终端优势，该集团亦在加速推进发行和电影制作业务，例如大地发行今年第四季计划在国内发行好莱坞大片、由影帝汤姆.克鲁斯主演的《美国制造》，并将参与国内影视公司的多部电影的发行。

南海控股上周五收报0.255港元，过去一个月累计涨4%。（完）