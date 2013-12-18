南昌一老妪感染H10N8禽流感死亡--新华

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京12月18日 - 新华社周三报道称，中国南昌一名73岁女子感染H10N8禽流感后死亡。
报道援引未具名专家的分析认为，初步考虑该病例为个案，该病毒导致人感染和传播的风险低。
报道称，中国疾病预防控制中心将该病毒确定为H10N8禽流感病毒。
世界卫生组织(WHO)网站上没有关于H10N8禽流感病毒的任何信息。世界卫生组织发言人表示，周三晚些时候将发布声明。
新华社报道称，该患者于12月6日因呼吸衰竭、休克死亡。患者于11月底住进南昌市某医院接受治疗。
报道指出，患者曾到访活禽市场，有活禽经营市场暴露史。所有密切接触者未出现异常。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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