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亚洲 | 2013年 12月 18日 星期三 14:15 BJT

南昌一老妪感染H10N8禽流感死亡--新华

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月18日 - 新华社周三报导称，中国南昌一名73岁女子感染H10N8禽流感后死亡。

报导援引未具名专家的分析认为，初步考虑该病例为个案，该病毒导致人感染和传播的风险低。

报导称，中国疾病预防控制中心将该病毒确定为H10N8禽流感病毒。

世界卫生组织(WHO)网站上没有关于H10N8禽流感病毒的任何信息。世界卫生组织发言人表示，周三晚些时候将发布声明。

新华社报导称，该患者于12月6日因呼吸衰竭、休克死亡。患者于11月底住进南昌市某医院接受治疗。

报导指出，患者曾到访活禽市场，有活禽经营市场暴露史。所有密切接触者未出现异常。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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