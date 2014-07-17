南京银行拟定增募集至多80亿 前三大股东将认购近七成

奥迪执行长称中国豪华车市场未来10年将成长50%
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
路透上海7月17日 - 中国上市城商行--南京银行(601009.SS)周四公告称，将面向不超过10名投资者定向增发不超过10亿股，募集至多80亿元人民币，用于补充资本金，其中前三大股东将承诺认购不超过55亿元，比例接近七成。
截至2014年3月31日，南京银行母公司口径下核心一级资本充足率及一级资本充足率均为8.96%，资本充足率为11.16%，较2013年末均有所下降。
非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价。
南京银行称，非公开发行方案已经公司7月16日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，尚须公司股东大会逐项审议通过。方案还须中国银监会、中国证监会等监管机构核准后方可实施，并以前述机构最终核准的方案为准。
南京银行股票周三停牌一天，今日起复牌。上一个交易日收报7.98元，最近一个月上涨0.38%。（完）
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(发稿 徐永；审校 林高丽)
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