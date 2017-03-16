南京实施住房限购 暂停向主城区拥有两套及以上本市居民售房

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海3月16日 - 继中国一二线热点城市收紧房地产调控，近期又有一批城市推出限购限贷措施，遏制房价过快上涨势头。南京市宣布进一步调整住房限购政策，在主城区范围内，暂停向已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房，并自周四(16日)起实施。
周三稍晚刊登在南京市政府网站的通知并称，在六合区、溧水区、高淳区范围内，暂停向已拥有1套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。
新政还加强对社保年限的要求：非本市户籍居民家庭购房时，应提供自购房之日起前3年内在南京累计缴纳2年及以上个人所得税或社会保险证明，且不得通过补缴个人所得税或社会保险购买住房。
南京市于去年9月重启限购，限制拥有2套以上住房的居民家庭购买新房。
中国今年政府工作报告提出，坚持住房的居住属性，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制；加强房地产市场分类调控，房价上涨压力大的城市要合理增加住宅用地。（完）
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(发稿 李铮；审校 曾祥进)
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