南京取消住房限购 全国剩余限购城市寥寥无几

路透上海9月22日 - 中国房地产市场压力不减，越来越多的城市选择取消楼市限购政策。中国江苏网称，其省会城市南京周日晚间宣布全面取消住房限购政策，至此，全国范围内仍执行限购政策的城市寥寥无几。

刊登在这一官方省级综合性门户网站的消息称，从即日起购房，南京人不再需要提供户口本等资料开具新购住房证明进行购房；外地人也不再需要提供一年以上社保等资料开具购房证明。不管是南京人还是外地人，以后都可以在南京买房。

至此，江苏执行住房限购的四个城市全部“松绑”；而全国截至目前仅有北京、上海、广州、深圳、珠海、三亚等六个城市限购尚未松绑。

中国主要城市8月房价同比涨幅创下20个月最低，且一线城市同比涨幅明显收窄，当月环比跌幅则进一步扩大，显示楼市单边下跌态势愈加明显。

江浙一带另一重要城市--杭州，此前已于8月末宣布全面放开住房限购政策。

中国房地产限购政策于2010年在北京开始推行，随后于2011年推广至大多数主要城市。这一政策帮助抑制了住宅市场的投机行为，但主要是做为中国房市成熟稳定前的临时之举。(完)

(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)

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