南京取消住房限购 全国剩余限购城市寥寥无几

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透上海9月22日 - 中国房地产市场压力不减，越来越多的城市选择取消楼市限购政策。中国江苏网称，其省会城市南京周日晚间宣布全面取消住房限购政策，至此，全国范围内仍执行限购政策的城市寥寥无几。
刊登在这一官方省级综合性门户网站的消息称，从即日起购房，南京人不再需要提供户口本等资料开具新购住房证明进行购房；外地人也不再需要提供一年以上社保等资料开具购房证明。不管是南京人还是外地人，以后都可以在南京买房。
至此，江苏执行住房限购的四个城市全部“松绑”；而全国截至目前仅有北京、上海、广州、深圳、珠海、三亚等六个城市限购尚未松绑。
中国主要城市8月房价同比涨幅创下20个月最低，且一线城市同比涨幅明显收窄，当月环比跌幅则进一步扩大，显示楼市单边下跌态势愈加明显。
江浙一带另一重要城市--杭州，此前已于8月末宣布全面放开住房限购政策。
中国房地产限购政策于2010年在北京开始推行，随后于2011年推广至大多数主要城市。这一政策帮助抑制了住宅市场的投机行为，但主要是做为中国房市成熟稳定前的临时之举。(完)
(发稿 李宏薇；审校 曾祥进)
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