南京市向硕士及以上学位的非户籍居民放宽限购条件

路透北京5月10日 - 中国江苏省南京市住房保障和房产局最新发布意见称，对于符合取得硕士及以上学位、高级职称等条件的非本市户籍居民家庭，购房时不需要提供个税或社保证明。这是南京自去年实施限购以来首次对特定人群放开限购。

南京市住房保障和房产局网站周二稍晚刊登“住房限购政策的实施意见”称，因赠与取得不动产的，按住房限购政策执行；因司法判决、司法调解取得不动产的，不执行住房限购政策；因司法拍卖取得不动产的，按住房限购政策执行，购房者需具有购房资格。

根据该意见，非本市户籍居民家庭，取得硕士及以上学位、高级职称（含副高级和正高级）、高级技师职业资格的，年龄在40周岁以下，如提供与在南京单位签订的劳动合同，则购房时不需提供个人所得税证明或社会保险（城镇社会保险）证明。

南京市去年9月开始实施主城区限购措施，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房。

易居研究院智库中心研究总监严跃进解读称，南京此次针对各类专业人才出台修正型的购房政策，一定程度上说明限购政策在不断落实细节，同时也可以理解为定向的限购政策松绑的做法。类似松绑不影响限购整体思路，同时有助于人才的导入和居住政策的落实。

据其提供的南京新建商品住宅成交量数据，今年南京月成交量在31-76万平方米之间，远低于去年10月前过百万平方米的成交。

该意见自今年5月4日起执行。此次发布意见，旨在进一步促进房地产市场健康发展，贯彻落实好住房限购政策。（完）

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