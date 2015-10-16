南京雨润食品称已足额兑付18日到期的中票本息 违约风险解除

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透上海10月16日 - 中国南京雨润食品有限公司相关人士周五对路透表示，即将于本周日（18日)到期的中票12雨润MTN1已成功兑付。公司已经足额完成本息兑付共13.7137亿元，宣告又一例民企债券发行人最终避免了债券实质违约。
“已经付了，资金已经全部到位了。”雨润食品相关负责人对路透称。
另两位债券市场投资机构人士也确认，雨润食品中票通过资产变现等方式，完成了兑付。
中国南京雨润食品有限公司周一曾公告，该公司将于18日到期的13亿元人民币三年期中期票据，本息兑付存在不确定性。因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营。
中票12雨润MTN1为南京雨润食品2012年所发行，期限三年，票面利率5.49%。应付本息金额13.7137亿元。主承销商为中国银行和中信银行。
祝义财是南京雨润食品与在香港上市的雨润食品(1068.HK)共同重要股东。后者曾公告，祝义材自3月下旬被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住。(完)
(发稿 路透中文新闻部)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。