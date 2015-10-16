南京雨润食品称已足额兑付18日到期的中票本息 违约风险解除

路透上海10月16日 - 中国南京雨润食品有限公司相关人士周五对路透表示，即将于本周日（18日)到期的中票12雨润MTN1已成功兑付。公司已经足额完成本息兑付共13.7137亿元，宣告又一例民企债券发行人最终避免了债券实质违约。

“已经付了，资金已经全部到位了。”雨润食品相关负责人对路透称。

另两位债券市场投资机构人士也确认，雨润食品中票通过资产变现等方式，完成了兑付。

中国南京雨润食品有限公司周一曾公告，该公司将于18日到期的13亿元人民币三年期中期票据，本息兑付存在不确定性。因公司董事祝义财被执行指定居所监视居住，间接影响生产经营。

中票12雨润MTN1为南京雨润食品2012年所发行，期限三年，票面利率5.49%。应付本息金额13.7137亿元。主承销商为中国银行和中信银行。

祝义财是南京雨润食品与在香港上市的雨润食品(1068.HK)共同重要股东。后者曾公告，祝义材自3月下旬被内地检察机关在中国境内执行指定居所监视居住。(完)