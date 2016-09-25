南京实施主城区限购 暂停两套及以上本市居民购新房

路透北京9月25日 - 中国楼市的火爆促使部分涨幅较大的二三线城市纷纷加入限购队伍。南京市政府周日发布进一步调控房地产市场，实施主城区限购措施的通知，暂停向拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭出售新建商品住房。

刊登在南京市政府官网的通知称，在前期“控房价、控地价”的基础上，对主城区（不含高淳、溧水、六合）实施住房限购措施，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

新建商品住房以合同鉴证时间为准，二手住房以网签时间为准。房地产开发企业和房地产经纪机构不得向不符合条件的购房人出售商品住房，违反上述规定的，房地产交易和不动产登记部门不得办理相关手续。通知自9月26日起执行。

国家统计局数据显示，8月70个城市新建商品住宅价格中，郑州、上海、无锡、合肥、福州、南京、厦门、北京、石家庄和天津的环比涨幅位列前10位。最高的郑州环比上涨5.6%，天津敬陪末座涨幅3.6%。

房价的持续上涨也促使地方政府继续祭出限购的举措。继苏州、厦门之后，中国二线城市中的杭州市也宣布，自8月19日起在该市部分区域实施限购政策。具体为在限制区域内，暂停向拥有一套及以上住房的非本市户籍居民家庭出售住房，包括新建商品住房和二手住房。

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