全球最便宜汽车塔塔Nano遇销售瓶颈

2010年3月2日在日内瓦车展中拍到的一款塔塔 Nano车型。 REUTERS/Denis Balibouse

路透孟买1月4日电（记者 Tony Munroe）---印度塔塔汽车(TAMO.NS)若想提高超低价车型--Nano汽车的销量，则需更吸引多像Vijay Govind Pisal的买家，Pisal是印度西部马哈拉施特拉邦Ozarde的一名甘蔗种植者。

Pisal买不起大车运输庄稼和化肥；鉴於车辆使用有限，他也不愿花两三倍的钱，购买一辆更高端一些的车型，因此，Pisal对价格便宜、省油且保修期长的Nano青睐有加。

36岁的Pisal在10月购买了辆Nano，他说："以前我想访亲走友时，不得不依赖公共交通，或者骑自行车去。但现在，我可以开车带家人出行。"

塔塔在四年前推出Nano汽车，这款"百姓用车"作为全球最便宜车型吸引了广泛关注，成为印度家庭的升级款代步工具，印度人往往四人或以上挤在一辆两轮车上。

但Nano的前景并非一帆风顺，许多公司观察人士称，塔塔汽车要实现一年25万辆的销售目标，还有很长的路要走。

农民抗议导致Nano早期生产中断，首批购车者直到2009年7月才提到了车。Nano起火的报导也吓跑了消费者，潜在车主又存在资金困境，该款车型最初定价为10万卢比（合约1,878美元），而现在价格远远高於这一数字。

最关键的是，Nano汽车一直未能找到核心市场。

伦敦亚洲汽车情报公司（Intelligence Automotive Asia）总经理科泰（Ashvin Chotai）表示："媒体宣传过多，关注过多，导致塔塔Nano最初对用户定位有误。Nano被普遍认为廉价汽车，而非性能优於摩托车的汽车。"

塔塔采取了多种举措刺激需求，包括延长汽车保修期、加强市场宣传、提供多种贷款选择和拓展小城镇销售渠道。

塔塔近期推出一款2012年车型，新车型功率更大、油耗更低、悬架和转向也有所改善。

但塔塔迄今没有推出一款Nano柴油车。印度汽油比二手柴油贵56%。

一些行业观察人士预计，本周新德里印度车展上，塔塔将推出一款Nano柴油车。

塔塔发言人Debasis Ray在邮件中回复称："我们并未设定时间表，因为我们将留出充分时间，研发并改进出一款令我们满意的柴油发动机。"

去年12月，塔塔售出7,466辆Nano，这是自4月来的最佳表现，但远远低於古吉拉特邦新厂每月2万辆以上的产能。

为吸引小城镇消费者，塔塔正在人口少於50万的小城镇构建Nano经销商网络。为了让更多人买得起Nano，塔塔将首付款额定为1.5万卢比。塔塔还将Nano保修期延长至四年或6万公里。

塔塔公司称，Nano车主中首次购车者的比例升至约一半。

影响Nano销量的另一个因素是，塔塔尚未确定Nano的具体定位。

许多人表示，Nano汽车性价比很高，但另一些认为，该车系需进行重大升级，若不推出柴油款车型，则很难获得消费者青睐。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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