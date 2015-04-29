尼泊尔地震导致的死亡人数升至5,006人--内政部

路透加德满都4月29日 - 尼泊尔内政部官员周三公布，地震导致的死亡人数上升至5,006人。这是80年来该国境内最强烈的地震。

这比周三稍早公布的数字增加了300人。尼泊尔总理柯伊拉腊(Sushil Koirala)周二对路透表示，地震导致的死亡人数可能会达到1万人。(完)

(编译 王颖；审校 高琦)

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