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时事要闻 | 2015年 4月 28日 星期二 14:59 BJT

尼泊尔总理称震灾罹难人数可能上万 政府进入抢救作战

路透加德满都4月28日 - 尼泊尔总理苏希尔(Sushil Koirala)周二向路透表示，震灾罹难人数可能达到1万人，政府并下令加紧抢救，呼吁其他国家提供帐篷及药品。

“政府正以作战模式竭尽全力救援，”苏希尔接受专访时表示。“这是尼泊尔的一大挑战，也是非常艰钜的时刻。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 郑茵)

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