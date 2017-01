TABLE-Asian naphtha crackers' 2016 maintenance

(Updates Shell) The following lists planned maintenance at naphtha crackers in Asia for 2016, based on information from traders. The table will be revised when new information becomes available. NONE = no maintenance in 2016 NA = no available information INDIA Company Location Capacity 2016 Previous ('000 tonnes) Maintenance Haldia Petchem Haldia 676 NA NA Indian Oil Corp Panipat 850 NA 2013 (Panipat cracker capacity to be raised to 1.2 million tpy in 2019) INDONESIA Chandra Asri Anyer 860 NA NA JAPAN Asahi Kasei Mizushima 504 ceased in March 2014 Idemitsu Chiba 414 None 2015 Idemitsu Tokuyama 687 around Sept to Nov 2014 Keiyo Ethylene Chiba 768 None 2014 Maruzen Petchem Chiba 525 May 10 to late June 2013 Mitsubishi Chem Kashima 392 ceased on May 3 2014 Mitsubishi Chem Kashima 540 May 7 to end June 2014 Mitsubishi Chem Mizushima 570 None 2015 Mitsui Chem Ichihara 612 None 2015 Mitsui Chem Osaka 500 June to July (tentative) 2014 JX Nippon Oil Kawasaki 444 Aug 1 to Sept 28 2015 Showa Denko Oita 695 None 2014 Sumitomo Chiba 415 ceased in May 2015 2011 Tonen Chem Kawasaki 540 None 2014 *Tosoh Yokkaichi 527 March 8 to April 14 2014 MALAYSIA Titan Pasir Gudang 430 None 2011 Titan Pasir Gudang 650 Dec (45 days) 2010 THE PHILIPPINES JG Summit Batangas City 320 commissioned in June 2014 SOUTH KOREA Lotte Chem Yeosu 1000 April 13 to May 12 2012 Lotte Chem Daesan 1000 None 2015 KPIC Onsan 460 None 2013 LG Chem Daesan 900 None 2015 LG Chem Yeosu 1000 None 2014 SK Energy Ulsan 200 None 2013 SK Energy Ulsan 660 Sept to Oct 2010 Hanwha Total Daesan 1000 None 2015 YNCC Yeochun 860 None 2015 YNCC Yeochun 580 March 15 to April 15 2012 YNCC Yeochun 465 None 2014 SINGAPORE ExxonMobil Jurong Island 900 NA 2013 ExxonMobil Jurong Island 1000 NA (*Note: ExxonMobil had a maintenance at its chemical site from May-June 2015) PCS Jurong Island 465 None 2013 PCS Jurong Island 635 Mid July (35 days) 2011 *Shell Bukom Island over 960KT NA 2014 (Shell's cracker has been shut on outage since December 2015 but restarted in July 2016) THAILAND PTT Map Ta Phut 461 None 2014 PTT Map Ta Phut 400 None 2012 PTT Map Ta Phut 515 None 2015 PTT Map Ta Phut 1000 Feb to March 2011 (PTT's 1 million tpy cracker runs on gas and not naphtha) ROC Map Ta Phut 800 Q4 2016 2013 IRPC Map Ta Phut 360 Q4 2016 (30 Days) NA TAIWAN CPC Lin Yuan 380 Dec 11 2015 to Feb 1 2016 2013 CPC Kaohsiung 500 ceased in 2015 2014 CPC Lin Yuan 700 Q4 2016 (CPC's newer cracker was commissioned in 2013) Formosa Mailiao 700 None 2015 Formosa Mailiao 1030 Aug 1 to Sept 23 2013 Formosa Mailiao 1200 None 2014 (Reporting by Seng Li Peng in Singapore, Osamu Tsukimori in Tokyo)